Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Brand in einem Mehrfamilienhaus in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Über den Notruf der Feuerwehr wurde am Donnerstag, 14. Mai 2020, gegen 22:40 Uhr, ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Hansingstraße in Nordenham gemeldet.

Sofort wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei alarmiert. Bei deren Eintreffen drang Qualm aus einem Fenster aus dem zweiten Obergeschoss. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich bereits alle Bewohner des Hauses ins Freie begeben. Die Feuerwehr begann sofort mit den Löscharbeiten und konnte den Brandort um 23:30 Uhr an die eingesetzten Beamten der Polizei Nordenham übergeben.

Eine genaue Inaugenscheinnahme der Wohnung war aufgrund der starken Verrußung und der noch bestehenden Hitze nicht möglich. Für die weitere Ermittlung der Brandursache wurde die Wohnung beschlagnahmt.

Vermutlich wurde das Feuer aber durch einen Defekt an einem Wäschetrockner ausgelöst. Der entstandene Schaden wurde auf mindestens 50.000 Euro geschätzt.

