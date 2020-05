Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Ganderkesee, LK Oldenburg: Brand eines Zweifamilienhauses mit hohem Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 15.05.2020, 15:40 Uhr, bemerkt ein Nachbar Qualmentwicklung an der linken Gebäudeseite eines Zweifamilienwohnhauses im Fahrener Weg, Ganderkesee. Zu diesem Zeitpunkt befinden sich lediglich zwei Personen in der rechten Gebäudehälfte, die durch den Nachbarn auf das entstehende Feuer aufmerksam gemacht werden. Im Folgenden greift das Feuer über das Flachdach auf die gesamte linke Haushälfte über. Die rechte Haushälfte kann durch die eingesetzte Feuerwehr aus Ganderkesee, Bookholzberg und Delmenhorst gehalten werden. Personen werden nicht verletzt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wird eine Rundfunkdurchsage veranlasst.

Die Schadenshöhe beträgt ersten Schätzungen zufolge ca. 300000,- Euro. Der Brandort wird beschlagnahmt und erste Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle i.V. PHK van Knippenberg

Telefon: 04221-1559 116

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell