StFV-HA: Ehrenamtstaler für die Akteure der Kampagne CRASH KURS NRW

Am 11. Mai 2011 ging die Kampagne Crash Kurs NRW in Hagen an den Start, ursprünglich geplant für ein Jahr. In diesem Projekt wird Fahranfängern der Klassen 10 bis 13 unter anderem nahegebracht, was Drogen, Alkohol und zu schnelles Fahren im Straßenverkehr bewirken können. Es wurde ein Riesenerfolg an den Schulen, sodass dieses Projekt bis heute läuft. Initiator ist die Polizei in Hagen, unterstützt durch die ehrenamtlichen und hauptberuflichen Helfer der Feuerwehr Hagen einschließlich der Notfallseelsorge.

Da bei einer Feierstunde am 3. Dezember 2019 in der Universität zu Köln, initiiert durch den Innenminister Nordrhein-Westfalen, nicht alle Akteure zur Ehrung anwesend sein konnten, wurde dies nunmehr am 13. Februar 2020 im Hagener Polizeipräsidium nachgeholt. Der Hagener Polizeipräsident, Herr Sprogies, überreichte den Ehrenamtstaler an die anwesenden Mitglieder, würdigte die Tätigkeit und sprach seinen Dank aus.

Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank auch von Seiten des Stadtfeuerwehrverbandes Hagen für diese äußerst wichtige Arbeit zur Vermeidung von Unfällen im Straßenverkehr.

