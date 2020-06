Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht - Polizei sucht Fahrer eines blauen Transporters

Becherbach (ots)

Nachdem der Unfallverursacher der Geschädigten falsche Angaben zu seiner Person gemacht hat, sucht die Polizei nach dem Unfallverursacher. Mit seinem dunkelblauen Transporter war der Mann bereits am Morgen des 16.06.2020 (Dienstag) gegen eine Granittreppe eines Gebäudes in der Straße "Hollerbach" gefahren. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die Hauseigentümerin hatte sich mit dem Fahrer des Transporters - offensichtlich einem "Schrottsammler" über die Schadensbehebung unterhalten. Er sagte ihr zu, die Treppe am nächsten Tag zu reparieren und gab ihr seine Telefon-Nummer an, wie sich jetzt herausstellte, einen falsche. Die Zeugin teilte der Polizei mit, dass der Wagen mit Kuseler Kennzeichen, mit zwei jüngeren Männern besetzt war. Beide sprachen pfälzischen Dialekt. An dem dunkelblauen Transporter war die Ladefläche mit Holzbrettern abgestellt. Da der "Schrottsammler" in die Sackgasse (Hollerbach) gefahren war, wird angenommen, dass er die Straßen in Becherbach und den benachbarten Orten auf der Suche nach verwertbaren Stoffen abgefahren hatte. Die Polizei in Lauterecken hofft, dass jemand weitere Hinweise zum Fahrzeug (insbesondere dem Kennzeichen) oder den Personen mitteilen könnte. Die PI Lauterecken ist unter Telefon-Nummer 06382 9110 erreichbar. |pilek-AH

