Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Gefahr durch verlorene Holztür auf der B48, Zeugen gesucht!

Rockenhausen (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, kam es auf der B48, zwischen Rockenhausen und Imsweiler zu einer Gefahrensituation. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer verlor eine alte Holztür an dieser Örtlichkeit und lies diese anschließend liegen. Eine Verkehrsteilnehmerin konnte der mitten auf der Fahrbahn liegenden Tür nicht ausweichen und fuhr darüber. Hinweise auf den Verlierer der Tür bitte an die Polizei in Rockenhausen, Telefon: 06361-9170 |pirok

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

Telefon: 06361 / 917-0

E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1354



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell