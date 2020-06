Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zeugen einer Unfallflucht gesucht

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Montagnachmittag, gegen drei Uhr, kam es in der Kaiserslauterer Straße an einer durch geparkte Fahrzeuge verursachten Engstelle zu einem Zusammenstoß zwischen einem schwarzen Audi A6 und einem entgegenkommenden PKW. Dabei wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Nach Angaben des Geschädigten handelte es sich bei dem entgegenkommenden PKW wahrscheinlich um einen blauen Skoda, der von einer Frau gefahren wurde. Diese fuhr einfach weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sie dürfte um die vierzig Jahre als sein, mit schulterlangen brauen Haaren. Der an dem Außenspiegel entstandene Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. |pirok

