Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Spiegelkuss im Begegnungsverkehr - Fahrer geflüchtet

Hohenöllen (ots)

Mit einem weißen VW-Transporter ist am Montagabend eine PKW-Fahrerin auf der K 41 zwischen Reipoltskirchen und Hohenöllen kollidiert. Nach dem Zusammenprall der beiden Spiegel um 18:09 Uhr, wurde der in Richtung Reipoltskirchen fahrende Transporter kurz angehalten, doch dann setzte der Mann am Steuer seine Fahrt fort ohne mit der Fahrerin des PKW-Nissan zu sprechen. Diese bleibt nun auf ihrem Sachschaden sitzen, wenn der Unfallgegner nicht gefunden wird. Die Polizei in Lauterecken bittet um Hinweise zu dem Fahrer des weißen Transporters, einem Mann zwischen 40 und 50 Jahren, der einen Dreitagebart trug oder seinem Wagen. |pilek-AH

