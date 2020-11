Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Beim Ausscheren Überholenden übersehen (12.11.2020)

DonaueschingenDonaueschingen (ots)

Ein Verkehrsunfall mit rund 10.000 Euro Blechschaden hat sich gestern Abend gegen 20.30 Uhr auf der Bundesstraße 27 / 33 zwischen Bad Dürrheim und Donaueschingen ereignet. Eine 58-jährige Mitsubishi-Fahrerin fuhr in Richtung Donaueschingen und wollte etwa auf Höhe des Flugplatzes einen vor ihr fahrenden Laster überholen. Beim Ausscheren übersah sie einen 22-Jährigen, der mit einem VW Polo bereits auf der linken Fahrspur überholte. Der junge Mann konnte mit seinem Auto nicht mehr ausweichen und prallte ins Heck des Mitsubishi. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt. An ihren Autos entstand Sachschaden in Höhe von jeweils rund 5.000 Euro.

