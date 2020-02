Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in der Gemeinde Großenkneten

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, den 06. Februar 2020, kam der 19-jährige Fahrzeugführer gegen 16:15 Uhr aufgrund eines Fahrfehlers nach links von der "Ahlhorner Straße" (K239) ab, wodurch er die Kontrolle über seinen Pkw verlor. Im nebenliegenden Seitengraben kam der Opel letztendlich zum Stillstand. Durch den Verkehrsunfall wurde der Fahrzeugführer aus der Gemeinde Großenkneten leicht verletzt. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von 15.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell