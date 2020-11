Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Fehler beim Fahrstreifenwechsel (12.11.2020)

Konstanz

Keine Verletzten, aber Sachschaden von über 8.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstag gegen 11.00 Uhr auf dem Sternenplatz. Ein 65-jähriger Kia-Fahrer befuhr zunächst die Linksabbiegerspur und wollte auf die Geradeausspur in Richtung Mainaustraße wechseln. Hierbei übersah er einen auf dieser Fahrspur befindlichen VW eines 63-jährigen Mannes. Bei der anschließenden Kollision entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von über 8.000 Euro.

