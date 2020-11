Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Sachschaden bei Auffahrunfall (12.11.2020)

Villingen-SchwenningenVillingen-Schwenningen (ots)

Ein 56-jähriger Mercedes Fahrer hat am Donnerstagabend gegen 18 Uhr in der Berliner Straße stadteinwärts einen Auffahrunfall mit Sachschaden verursacht. Auf Höhe der Auffahrt zur Bundesstraße 33 bremste ein vor ihm fahrender 40-jähriger BMW-Fahrer verkehrsbedingt ab. Der Mercedes-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den BMW auf. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden am Mercedes beträgt rund 6.500 Euro, am BMW rund 2.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Tim Gmeiner / Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell