Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0617 --Umarmt und ausgeraubt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Gröpelingen, Gröpelinger Heerstraße Zeit: 24.09.2020, 15:50 Uhr

Am Donnerstagnachmittag überfiel eine noch unbekannte Frau einen 85-jährigen Mann in einem Supermarkt in Gröpelingen. Die Polizei Bremen sucht Zeugen.

Gegen 15:50 Uhr befand sich der 85-jährige Mann in einem Discountmarkt in der Gröpelinger Heerstraße, als er durch eine ihm fremde Frau angesprochen und von dieser umarmt wurde. Der Versuch, sich aus der Umarmung zu lösen, misslang. Die Unbekannte riss dem Senior schließlich die Jacke herunter und stülpte ihm einen Pullover über den Kopf. Hiernach flüchtete sie aus dem Markt.

Der Mann stellte nach der Umarmung fest, dass eine größere Summe Bargeld aus der Innentasche seiner Jacke fehlten.

Eine genaue Täterbeschreibung konnte der Bremer nicht angeben. Er konnte sich daran erinnern, dass die Angreiferin schwarzes Haar hatte. Die Polizei Bremen sucht Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich des Discountmarktes etwas Auffälliges bemerkt haben.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter der Rufnummer 0421 362-3888 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Julia Pape

Telefon: 0421/362 12114

Fax: 0421/362 3749

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell