Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Nach Körperverletzung Polizeibeamte beleidigt

Kandel (ots)

Kandel; Am 24.02.2020 um 20:00 Uhr wurden Polizeibeamte in die Asklepiosklinik gerufen. Hintergrund war die Aufnahme einer Körperverletzungsanzeige. Da beim Einliefern ins Krankenhaus auch der Beschuldigte schon anwesend war, kam es erneut zu Streitigkeiten. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurden die Beamten mehrfach von dem alkoholisierten 19-jährigen Jockgrimer als "Scheiß Bullen" und "Missgeburten" bezeichnet. Der Beschuldigte wurde im Anschluss an die Maßnahmen seiner Mutter übergeben.

