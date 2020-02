Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Nachtragsmeldung zu Brand mit Todesfolge in Silz vom 21.02.20; Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und der Kriminalinspektion Landau

Silz (ots)

Wie berichtet, wurde am Donnerstag, 20.02.2020, eine 59-jährige Frau leblos in einem Wohnhaus in Silz aufgefunden. Der Brandort wurde von einem von der Staatsanwaltschaft Landau beauftragten Brandsachverständigen und der Kriminalpolizei Landau untersucht. Nach vorläufigem Ergebnis der Ermittlungen entstand in der Wohnung der Verstorbenen ein Schwelbrand, welcher wahrscheinlich durch einen technischen Defekt am Handy des Opfers entstand. Die Ermittlungen dauern an. Für Mittwoch ist die Obduktion der Verstorbenen anberaumt.

