Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Polizei stoppt betrunkenen Radfahrer

Germersheim (ots)

Mit 2 Promille und unter Drogeneinfluss kontrollierten Polizeibeamte einen 34 - jährigen Radfahrer am Montagabend gegen 18 Uhr in der Bellheimer Straße. Der Mann war auf Grund seiner Fahrweise, Schlangenlinien fahrend, sowie mit dem Handy in der Hand einer Polizeistreife aufgefallen und wurde daraufhin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann hatte nicht nur Alkohol getrunken sondern war zudem unter Drogeneinfluss gestanden. Das Fahrrad wurde vorübergehend sichergestellt. Dem Mann wurde bei der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, anschließend wurde er entlassen. Ein Ermittlungsverfahren u.a. wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Germersheim

Dennis Hook

Telefon: 07274-958110

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell