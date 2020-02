Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim - Unfall mit verletzter Person

Bellheim (ots)

Über Nackenschmerzen klagte eine 29 - jährige Autofahrerin aus dem Kreis Germersheim nach einem Auffahrunfall am Montag gegen 11:40 Uhr im Bereich der Einmündung In der Fellach/Landstraße 539. Der 66 - jährige Unfallverursacher war bereits auf den Abbiegevorgang konzentriert und rollte auf den vor ihm verkehrsbedingt wartenden PKW der 29 - Jährigen. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 500 EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Germersheim

Dennis Hook

Telefon: 07274-958110

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell