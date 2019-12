Polizei Düsseldorf

POL-D: Düsseldorf-Stadtmitte - 13-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 12. Dezember 2019, 19.42 Uhr

Ein 13-jähriger Junge war gestern Abend mit seinem Fahrrad auf der Königsallee unterwegs, als er an der Kreuzung Königsallee/Bahnstraße mit einem Taxi zusammenstieß und sich verletzte.

Während der Junge den Radweg der Königsallee mit seinem Fahrrad in Richtung Kö-Bogen befuhr, war ein Taxifahrer auf der Bahnstraße in Richtung Breite Straße unterwegs. Nach eigenen Aussagen wollte der 60-jährige Autofahrer gerade die Königsallee überqueren, als er den Radfahrer von links bemerkte. Er habe noch abgebremst, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Der junge Radfahrer wurde auf den Gehweg geschleudert, verletzte sich und wurde zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Beide Beteiligten gaben an, bei Grün in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell