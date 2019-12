Polizei Düsseldorf

POL-D: Riegel vor! - Achtung, Einbrecherinnen unterwegs! - Festnahmen in Flingern - Haftrichter

Düsseldorf (ots)

Riegel vor! - Achtung, Einbrecherinnen unterwegs! - Festnahmen in Flingern - Haftrichter

Donnerstag, 12. Dezember 2019, 15 Uhr

Bereits zum vierten Mal in dieser Woche hatte es die Düsseldorfer Polizei mit Einbrecherinnen bzw. weiblichen Täterinnen zu tun. Gestern Nachmittag konnten die Zivilfahnder der Polizeiinspektion Nord wieder zwei junge staatenlose Frauen im Alter von 16 und 19 Jahren nach einem versuchten Einbruch festnehmen. Sie und ihr 16-jähriger!!! Fahrer mit Staatsangehörigkeit aus Bosnien-Herzegowina sollen heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Gegen den jungen "Chauffeur" wird nochmal gesondert wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Am Nachmittag erhielten die Funkstreifen der Polizeiinspektion Nord Kenntnis über einen versuchten Einbruch in eine Wohnung an der Engerstraße. Die jungen Täterinnen konnten beschrieben werden und wurden anschließend durch Zivilkräfte in einem Skoda plus Fahrer in Ludenberg angehalten und überprüft. Im Fahrzeug und bei den Personen konnte umfangreiches typisches Einbruchswerkzeug aufgefunden werden. Die Spezialisten des Einbruchskommissariats gehen davon aus, dass es sich bei dem Trio um reisende professionelle Einbrecher handelt. Eine Vorführung beim Haftrichter ist geplant.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell