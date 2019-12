Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191213 - 1272 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Einbruch macht müde

Frankfurt (ots)

(em) In der Nacht von Mittwoch (11.12.2019) auf Donnerstag (12.12.2019) hatte ein 33-Jähriger großen Plan vor. Jedoch wurde ihm seine Müdigkeit zum Verhängnis.

Am Mittwochabend brach der 33-Jährige in dem 6. Obergeschoss eines Bürogebäudes in der Düsseldorfer Straße ein. Dort durchwühlte er zahlreiche Räume; anscheinend auf der Suche nach einem schicken Outfit und weihnachtlichen Köstlichkeiten. Denn er hatte aus einem der Büros einen Anzug gestohlen und sich an den Plätzchen sowie einem Adventskalender vergriffen. Dieses Unterfangen ging nicht spurlos an ihm vorbei: Am nächsten Morgen fand ein Mitarbeiter den 33-jährigen Mann in einem der Büros schlafend auf dem Fußboden vor. Sofort alarmierte er die Polizei, welche den Tatverdächtigen festnahm.

Der 33-Jährige wurde dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell