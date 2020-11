Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Moos, Lkrs. KN) Senior stürzt mit Elektro-Fahrrad 13.11.20

MoosMoos (ots)

Beim Sturz mit seinem Pedelec hat sich ein 72 Jahre alter Mann am Kopf verletzt. Er musste mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Der Radler fuhr am Freitagnachmittag auf dem Radweg Richtung Radolfzell, als er an der Ausfahrt eines Getränkemarkts einem wartenden Auto ausweichen musste. Hier kam er aufgrund eines Fahrfehlers und Schwierigkeiten, weswegen er stürzte. Trotz Schutzhelm zog er sich eine Kopfplatzwunde zu. Ein Kontakt mit dem Auto fand nicht statt.

