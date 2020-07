Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Industriegebiet) Einbruch in Tankstelle - Täterfestnahme (24.06.2020)

Konstanz-Industriegebiet (ots)

Wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls aus einem Verkaufsraum ermittelt die Polizei gegen einen 18- und einen 19-Jährigen, die letzte Woche in der Nacht zum Mittwoch gegen 2.00 Uhr gewaltsam in eine Tankstelle in der Carl-Benz-Straße eingedrungen sind und mehrere Zigaretten und Tabak entwendet haben. Die Beamten trafen den 18-Jährigen noch an der Tankstelle an und nahmen ihn nach einer kurzen Flucht fest. Der 19-Jährige konnte zunächst fliehen, wurde aber nachträglich ermittelt. Zwei Wochen zuvor verübten die jungen Männer bereits einen Einbruch in die Tankstelle. Der Gesamtschaden dürfte sich auf rund 1.000 Euro belaufen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz erließ der zuständige Richter beim Amtsgericht Konstanz Haftbefehl gegen die beiden Einbrecher. Nach der Eröffnung wurden diese von der Polizei in Justizvollzugsanstalten gebracht. Die Polizei geht davon aus, dass der 19-jährige noch weitere derartige Straftaten begangen hat. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

