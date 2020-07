Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen) Entsorgte Holzspäne entzünden sich (02.07.2020)

Eigeltingen, Lks. KN (ots)

Unbekannte haben ca. 1 Kubikmeter Holzspäne, vermutlich einer Kreis- oder Bandsäge, an einem Waldweg im Gewann Knechtlestobel, in der Nähe des Sportplatzes Honstetten entsorgt. Vermutlich aufgrund eines bereits bestehendes Glutnestes innerhalb dieser Ablagerung entzündeten sich die Holzspäne. Durch einen zufällig vorbeikommenden Jogger wurde die örtliche Feuerwehr alarmiert, die den kleinen Brand löschen konnte. Personen, die an dem Waldweg Verdächtiges beobachtet haben, oder die Hinweise zur Herkunft der Holzspäne geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Stockach, Tel. 07771/991-0, zu melden.

