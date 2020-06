Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt; Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag in der Schwetzingerstadt wurde eine 61-jährige Fahrradfahrerin schwer verletzt.

Sie war gegen 8.15 Uhr auf dem Radweg der Reichskanzler-Müller-Straße stadtauswärts unterwegs, als sie von einem 39-jährigen Ford-Fahrer übersehen wurde, der von der Kleinfeldstraße nach rechts auf die Reichskanzler-Müller-Straße in Richtung Innenstadt abbiegen wollte.

Nach ihrer notärztlichen Behandlung wurde die Radlerin mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Sowohl am Fahrrad als auch am Auto entstand nur geringer Sachschaden.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Mannheimer Verkehrspolizei, Tel.: 0621/174-4222 in Verbindung zu setzen.

