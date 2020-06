Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Schwer verletzter Fahrradfahrer - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Bereits am Donnerstag, den 28.05.2020, kam es in der Duisburger Straße zu einem schweren Verkehrsunfall - das Geschehen ist bislang aber völlig unklar. Ein Zeuge wurde um 23.30 Uhr auf einen Mann aufmerksam der nahe der Ruhrorter Straße neben seinem beschädigten Fahrrad auf dem Boden saß. Da der 30-Jährige offensichtliche Verletzung hatte verständigte der Zeuge den Rettungsdienst. Da der Fahrradfahrer aufgrund der erlittenen Verletzungen keine Erinnerungen mehr an den Unfall hat, sucht der Verkehrsdienst Mannheim Zeugen des Geschehens. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0621 174-4222 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dennis Häfner

Telefon: 0621 174-1109

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell