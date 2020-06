Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Brand einer Küche

Mannheim (ots)

Ein in Brand geratene Küche war der Grund für einen Feuerwehreinsatz in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Rainweidenstraße. Ein Bewohner des betroffenen Mehrfamilienhauses wurde gegen 01:20 Uhr auf den alarmschlagenden Rauchmelder seines Nachbarn aufmerksam. Als er bei ihm Nachschau hielt, stand ein Teil der Küche bereits in Flammen. Rasch informierte der Zeuge alle anderen Bewohner, sodass diese das Haus unverletzt verlassen konnten. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr Mannheim entstand in der betroffenen Wohnung ein Schaden von mindestens 30.000 Euro. Diese ist vorerst unbewohnbar. Wieso es zu dem Brand kam ermitteln nun die Brandexperten des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dennis Häfner

Telefon: 0621 174-1109

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell