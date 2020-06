Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Vogelstang: Vermisster Heinz E. wieder da! - Rücknahme der Fahndung

Der seit Montagabend vermisste Heinz E. aus Mannheim wurde in den frühen Abendstunden am heutigen Dienstag wohlbehalten in der Mannheimer Innenstadt angetroffen.

Die polizeiliche Fahndung wird zurückgezogen.

Medienvertreter werden gebeten, das Bild des 82-Jährigen zu löschen.

