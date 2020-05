Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auto landet auf dem Dach: Fahrer angetrunken und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Porta Westfalica (ots)

Ein 32-jähriger Autofahrer ist am frühen Sonntagmorgen in Barkhausen in Höhe des Klinikums mit seinem BMW von der Porta-Allee abgekommen. Der Pkw überschlug sich und blieb im Graben auf dem Dach liegen. Der allein im Fahrzeug sitzende Mann blieb unverletzt.

Allerdings wurde bei der Unfallaufnahme durch die Polizei bemerkt, dass der 32-Jährige alkoholisiert war. Daraufhin wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Der Mann gab gegenüber den Polizisten an, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein.

Der Unfall dürfte sich laut den Erkenntnissen der Beamten gegen 6.20 Uhr ereignet haben. Zeugen hatte die Polizei verständigt. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, hatte sich der Fahrer bereits zu Fuß entfernt. Daher wird gegen den 32-Jährigen zudem noch wegen des Verdachts auf Unfallflucht ermittelt.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell