Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Durch riskantes Überholmanöver Unfall verursacht und danach geflüchtet

Zweibrücken (ots)

Am 06.02.2020 gegen 15:10 Uhr überholte der bislang unbekannte Fahrer eines weißen Kleinwagens (vermutlich Ford-KA oder Hyundai i10) mit ZW-Kennzeichen auf der Strecke zwischen Zweibrücken und ZW-Mörsbach (FR Mörsbach, an der Biogasanlage) einen vorausfahrenden Lkw und unterschätzte dabei den Abstand und die Geschwindigkeit zweier entgegenkommender Fahrzeuge. Der 61-jährige Fahrer des vorausfahrenden Fahrzeugs (5er BMW), musste eine Notbremsung durchführen, um dem entgegenkommenden Kleinwagen das Einscheren vor dem Lkw zu ermöglichen und einen eigenen Zusammenstoß mit dem Pkw zu vermeiden. Die dem BMW nachfolgende 40-jährige Fahrerin eines Audi A4 schaffte es nicht mehr, ihr eigenes Fahrzeug hinter dem abrupt abbremsenden BMW zum Stillstand zu bringen und fuhr auf dessen Heck auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von mindestens je 2.000 EUR. Der unfallverursachende Kleinwagen - laut Zeugenaussagen von einem Mann gesteuert - flüchtete in Richtung ZW-Mörsbach, obwohl er bemerkt haben musste, dass er durch sein unverantwortliches Handeln einen Verkehrsunfall verursacht hatte.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht dringend Zeugen, die nähere Angaben zum Kennzeichen des weißen Kleinwagens und/oder zum Fahrzeugtyp machen können und bittet insbesondere die Fahrzeugführer, die am 06.02.2020 gegen 15:10 Uhr von ZW-Mörsbach nach Zweibrücken gefahren sind und aufgrund des Verkehrsunfalls zum Anhalten oder Abbremsen gezwungen waren, nachzudenken, ob ihnen kurz zuvor ein weißer Kleinwagen mit ZW-Kennzeichen entgegengekommen ist, den sie vielleicht näher beschreiben können oder der ihnen eventuell bekannt ist.

