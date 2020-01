Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Unfallbeteiligter gesucht - Auto stößt auf der A5 mit Leitplanke zusammen

Freiburg (ots)

Am Montag, 06.01.20, gegen 13 Uhr, kam es auf der A5 zwischen der Anschlussstelle Neuenburg und Efringen-Kirchen zu einem Unfall. Zwei Autos fuhren zunächst auf dem rechten Fahrstreifen der A5 in Richtung Süden. Ein VW-Fahrer soll dann auf die Überholspur gewechselt haben und einen Jeep überholt haben. Während der VW sich nahezu neben dem Jeep befand, soll dieser plötzlich auf die Überholspur gewechselt haben. Der VW-Fahrer zog daraufhin sein Auto nach links und stieß mit der Leitplanke zusammen. Die beiden Fahrer fuhren zunächst auf den Parkplatz Fischergrund, wo sie sich unterhielten. Der Jeep-Fahrer setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne dass es zum Austausch der Daten gekommen war. Der Verkehrsdienst Weil am Rhein, Tel. 07621 9800-0, sucht den Jeep-Fahrer und Zeugen des Unfalles.

