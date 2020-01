Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen/Adelhausen: Zeugensuche nach Unfall - Spiegelstreifer

Freiburg (ots)

Am Montag, 06.01.20, gegen 19 Uhr, fuhr ein Kia-Fahrer auf der K6334 von Steinen-Hüsingen in Richtung Adelhausen. In einer Rechtskurve kam ihm ein Auto entgegen, wobei es zum Streifvorgang der Außenspiegel kam. Hierbei wurde am Kia der Spiegel beschädigt. Während der Kia-Fahrer anhielt, setzte das weitere Auto seine Fahrt in Richtung Hüsingen fort. Es soll sich um einen dunklen Pkw gehandelt haben. Der Polizeiposten Steinen, Tel. 07627 970-250, sucht Zeugen.

