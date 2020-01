Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim: Feuerwehreinsatz durch Silvesterrakete

Am Sonntagnachmittag, gegen 17.45 Uhr, wurde die Feuerwehr von Herbolzheim zu einem Brandgeschehen in den Waldweg gerufen. Dort war eine, von bislang Unbekannten gezündete Silvesterrakete auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses gelandet und hatte dort einen kleinen Schmorbrand ausgelöst. An dem Einsatz war die Feuerwehr mit insgesamt 25 Mann und 5 Fahrzeugen und das DRK mit einem Fahrzeug beteiligt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 2000 Euro.

