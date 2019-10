Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Umarmung bestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein Unbekannter hat einen 38-jährigen Mann am Donnerstag (17.10.2019) vor einer Bankfiliale an der Ostendstraße umarmt und ihn dabei offenbar bestohlen. Der Täter gab gegen 12.00 Uhr vor, den 38-Jährigen zu kennen und umarmte ihn. Nach einiger Zeit löste er sich von ihm und ging weg. Kurz darauf bemerkte das Opfer, dass sein Geldbeutel fehlte. Der Täter war etwa 30 Jahre alt und zirka 175 Zentimeter groß. Er sprach deutsch mit Akzent. Des Weiteren hatte er ein südländisches Erscheinungsbild, dunkelbraune Haare und einen Vollbart. Er trug eine schwarze Daunenjacke mit Fell am Kragen sowie eine blaue Jeans und braune Turnschuhe. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 zu melden.

