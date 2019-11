Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Jugendarrest wegen Beleidigung durchgesetzt

Ohorn (ots)

Einen 18-jährigen polnischen Mitfahrer in einem Kleintransporter kontrollierten Bundespolizisten am 24. November 2019 um 08:10 Uhr auf der Autobahn 4 bei Ohorn. Seine Reise endete hier vorerst. Besteht doch noch eine offene Jugendarreststrafe von vier Wochen. Diese muss der junge Mann nun in der Justizvollzugsanstalt Bautzen verbüßen.

