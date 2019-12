Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Dreister Ladendieb greift in Kasse und flüchtet

Pforzheim (ots)

Nachdem er auf dreiste Weise Bargeld gestohlen hat, sucht das Polizeirevier Pforzheim-Nord nun nach einem Ladendieb.

Der Täter befand sich am Mittwoch, gegen 15:15 Uhr, an der Kasse eines Supermarktes im Pforzheimer Hohwiesenweg. Er gab vor, ein Getränk bezahlen zu wollen. Als die Kassiererin ihre Kasse öffnete, griff der Dieb hinein und erbeutete so Bargeld in Höhe von 70 Euro. Die Kassiererin bemerkte den Diebstahl und hielt den Dieb an der Hand fest. Diesem gelang es jedoch, sich loszureißen und mitsamt der Beute zu flüchten.

Der noch unbekannte Täter wird beschrieben als etwa 20 - 25 Jahre alt, ca. 1,8 Meter groß, beleibt, südländisches Erscheinungsbild, bekleidet mit schwarzer Jogginghose und schwarzer Kapuzenjacke.

Zeugen, die Hinweise zu der Person geben können, werden gebeten, sich unter 07231 186-3211 beim Polizeirevier Pforzheim-Nord zu melden.

