Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern/Landkreis Rottweil) Verkehrsunfall zwischen LKW und Linienbus (14.11.2020)

KonstanzKonstanz (ots)

Mit einem ordentlichen Schreck kamen der Fahrer sowie acht Fahrgäste eines Linienbusses am Freitag, 13.11.2020, gegen 11:00 Uhr auf der B 462 von Zimmern in Richtung Schramberg davon. Als der Linienbus verkehrsbedingt an einer roten Ampel anhalten musste, bog ein neben ihm fahrender LKW (Sattelauflieger) nach rechts auf die Autobahn ab. Hierbei schwenkte der Sattelauflieger samt Ladung aus und streifte den Linienbus. Durch den Streifvorgang platzten insgesamt 5 Seitenscheiben des Busses. Der LKW setzte seine Fahrt zunächst fort und meldete sich noch während der Fahndungsmaßnahmen bei der Polizei, nachdem er auf seiner Ladefläche großflächig Glassplitter bemerkt hatte. Eine 16-jährige Mitfahrerin im Linienbus wurde leicht verletzt, eine Aufnahme in ein Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich. Die weiteren Businsassen konnten mit einem verständigten Ersatzbus ihre Fahrt fortsetzen.

