Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Drei mutmaßliche Einbrecher vorläufig festgenommen

Plettenberg (ots)

Die Polizei hat heute Nacht drei mutmaßliche Einbrecher vorläufig festgenommen. Einbrecher haben am Donnerstag kurz vor Mitternacht mehrere Scheiben eines Möbelmarktes in Teindeln eingeschlagen. Sie hebelten eine Notausgangstür auf und transportierten Geräte ab. Dabei lösten sie einen Alarm aus. Gemeinsam mit dem Sicherheitsdienst und einem Diensthund durchsuchten Polizeibeamte das Gebäude. Ein Streifenwagen entdeckte hinter dem benachbarten Autohaus einen abfahrenden Mercedes Sprinter mit Olper Kennzeichen. Die Polizei stoppte ihn auf der Lennestraße. Im Wagen saßen drei Polen im Alter von 26, 27 und 31 Jahren, die angaben, kein Deutsch zu sprechen. Eine der eingesetzten Polizeibeamten kann jedoch Polnisch, so dass eine Verständigung möglich war. Angeblich seien sie unterwegs, um Schrott zu sammeln. Der Fahrer hatte eine deutliche Alkoholfahne und musste später zur Blutprobe. Auch der Diensthund nahm eine Fährte auf: Sie führte von der der ersten eingeschlagenen Scheibe zum vorherigen Parkplatz des Sprinters. Darin lagen typische Einbruchwerkzeuge. Die Polizei nahm die Männer als Tatverdächtige vorläufig fest und stellte ihren Transporter sicher. Die Ermittlungen laufen.

