Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Geschätzte 7.500 Euro Sachschaden nach Auffahrunfall

Karlsruhe (ots)

Zu einem Auffahrunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde sowie ein Sachschaden von geschätzten 7.500 Euro entstand, kam es am Samstag im Kreuzungsbereich der Bundesstraße 10 / Bundesstraße 36, Höhe Entenfang.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr der 25-Jahre alte Unfallverursacher kurz vor 15.00 Uhr von der B10 kommend in Richtung Entenfang. An der Kreuzung B 10 / B36 übersah er den vor ihm bremsenden Opel zu spät und fuhr diesem nahezu ungebremst auf. Hierbei verletzte sich der Beifahrer des 25-Jährigen leicht und wurde zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

