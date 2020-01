Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Bockenem

Hildesheim (ots)

Am 06.01.20, in der Zeit zwischen 08.00 - 13.30 Uhr ist es in Bockenem, in der Stobenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Dabei ist der verursachende Fahrzeugführer mit seinem PKW, beim Ein- bzw. Ausparken gegen einen dort geparkten PKW geprallt. Es enstand ein Schaden von ca. 2500,--. Hinweise zu diesem Sachverhalt können sie bei der Polizei in Bad Salzdetfurth unter 05063-901/0 -115 oder der Polizei in Bockenem unter 05067-9917/0 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth



Telefon: 05063 / 901-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell