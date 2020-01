Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach einer Verkehrsunfallflucht in Elze

Hildesheim (ots)

Am 07.01.2020, gegen 12:40 Uhr, stellte die Führerin eines schwarzen Renaults ihren Pkw auf den Parkstreifen in der Hauptstraße 70 ab . Als sie gegen 13:15 Uhr den PKW wieder benutzen wollte, stellte sie fest, dass der linke Seitenspiegel ihres PKW sowie am vorderen, linken Radkasten beschädigt wurde. Der Unfallfahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Unfallfahrzeug dürfte es sich vermutlich um einen grau/metallic farbenen Pkw Kombi der Marke Opel handeln.

Personen die Hinweise auf das verursachende Fahrzeug sowie dessen Fahrzeugführer geben können, im besten Falle der Fahrzeugführer selbst, werden gebeten sich mit der Polizei Elze unter der Telefonnummer 05068/ 93030 in Verbindung zu setzen.

