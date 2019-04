Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fünf Leichtverletzte nach Schlägerei

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Bei einer Schlägerei auf der Oranienburger Straße wurden am Mittwochabend, 10. April, fünf Beteiligte im Alter von 21 bis 49 Jahren leicht verletzt. Alle Verletzten lehnten eine ärztliche Behandlung ab. Gegen 21 Uhr gerieten dort zwei Gruppen in Streit. Beteiligt waren etwa 20 Personen. Im weiteren Verlauf entwickelte sich aus der verbalen eine handfeste Auseinandersetzung, bei der auch Reizgas zum Einsatz kam. Zudem bedrohte eine Beteiligte andere mit einem Küchenmesser. Als die alarmierten Polizisten am Tatort eintrafen, war die Schlägerei bereits beendet. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein und stellten das Reizgas sowie das Küchenmesser sicher. (cg)

