Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Auffahrunfall mit drei Leichtverletzten

Hamm-Herringen (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Mittwoch, 10. April, an der Einmündung Dortmunder Straße / Schachtstraße wurden eine 28-jährige Peugeot-Fahrerin und eine 21-jährige Peugeot-Fahrerin sowie ihre 25-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Gegen 18.05 Uhr war die 21-jährige Frau aus Hamm mit ihrem Peugeot auf der Dortmunder Straße in Richtung Osten unterwegs. Sie wollte nach links in die Schachtstraße einbiegen, als die 28-Jährige aus Unna mit ihrem Peugeot auffuhr. Alle Beteiligten wurden hierbei leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 5000 Euro.(mw)

