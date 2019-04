Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Wohnungseinbruch an der Westfalenschleife

Hamm - Westen (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 09. April 2019, 19.30 Uhr und Mittwoch, 10. April 2019, 11.30 Uhr versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Westfalenschleife einzudringen. Die Täter versuchten die Kellertür und ein Kellerfenster aufzuhebeln, was jedoch misslang. Zusätzlich wurde ein Lichtschacht geöffnet. Letzlich konnten sich die Täter keinen Zutritt zum Wohnhaus verschaffen und entwendeten eine auf der Terrasse liegende Astschere. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf 250 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (ab)

