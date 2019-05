Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense - Polizei sucht flüchtigen Räuber

Ense (ots)

Ein 76-jähriger Mann aus Ense besuchte gestern, gegen 15.45 Uhr, den älteren Teil des Friedhofs in Ense-Bremen an der Friedhofstraße. Der 76-Jährige gab später bei der Polizei an, dass plötzlich ein Mann mit einem Plastikmesser in der Hand vor ihm stand und Geld verlangte. Als der Rentner angab, dass er keines dabei habe, entfernte sich der Täter in Richtung Ortsmitte. Der Räuber wird beschrieben als zirka 18 bis 22 Jahre alt, schätzungsweise 165 cm bis 175 cm lang mit schmaler, sportlicher Figur. Er trug zur Tatzeit einen grünen Schal, eine graue Jacke mit Kapuze, eine graue Stoff-/Sporthose und führte ein gelbliches Plastikmesser mit grauem Griff bei sich. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Täter oder der Tat machen können, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

