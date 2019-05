Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Radfahrer schwer verletzt - Krankenschwester gesucht

Anröchte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmittag wurde ein 45 jähriger Radfahrer aus Anröchte schwer verletzt. Gegen 13.10 Uhr befuhr er die Soester Straße (L 747) aus Richtung Altengeseke kommend in Richtung Anröchte. Im Kreuzungsbereich Soester Straße/Lerchenfeldstraße stoppte ein unbekannter Autofahrer zunächst, um dem Radfahrer Vorfahrt zu gewähren. Dann jedoch setzte der Unbekannte seine Fahrt von der Lerchenfeldstraße in den Kreuzungsbereich hinein fort. Aufgrund eines Bremsmanövers kam der 45-Jährige zu Fall und verletzte sich schwer. Es kann vermutet werden, dass durch das Tragen eines Fahrradhelmes noch schwerere Verletzungen vermieden werden konnten. Der Autofahrer kümmerte sich nicht um den gestürzten Radfahrer und fuhr davon. Neben Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, wird auch eine Krankenschwester gesucht, die sich nach Angaben des Verletzten als Ersthelferin um ihn kümmerte. Der Anröchter kam zur Behandlung in ein Lippstädter Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von schätzungsweise 800 Euro.

Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 02941-91000 erbeten. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell