Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Einbruchsversuch gescheitert

Soest (ots)

An einer Tür war für den oder die Täter Schluss: Unbekannte versuchten am Dienstagmorgen zwischen 4 Uhr und 10 Uhr in die Schützenhalle am Dietrich-Crede-Weg in Soest einzubrechen. Die Täter hebelten zunächst ein Fenster zum Vorraum der Halle auf. An der dann erreichbaren Zugangstür scheiterten die Einbrecher dann jedoch und flüchteten unerkannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02921-91000 entgegen. (reh)

