Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Wem gehört das Fahrrad?

Bild-Infos

Download

Werl (ots)

Die Polizei wollte am 07. Mai einen 15-jährigen Werler in der Walburgisstraße kontrollieren. Der Radler telefonierte während der Fahrt mit seinem Handy. Als er die Polizei erblickte, ließ er das Fahrrad fallen und lief davon. Die Polizisten verfolgten ihn nicht, da er ihnen aus anderen Begegnungen bestens bekannt war. Die Beamten stellten das zurückgelassene Fahrrad sicher. Der junge Werler wurde daraufhin vorgeladen. Er gab an das Rad von einem anderen 15-jährigen Werler bekommen zu haben. Dieser wiederum gab zu das Fahrrad an der Sekundarschule entwendet zu haben. Leider wurde das Zweirad bisher nicht als gestohlen gemeldet. Darum fragt die Werler Kriminalpolizei: "Wem gehört dieses Fahrrad?" Hinweise werden unter der Rufnummer 02922-91000 entgegen genommen. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell