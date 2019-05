Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Bargeld bei Einbruch in Schule entwendet

Lippstadt (ots)

Im Tatzeitraum zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 10 Uhr, drangen ein oder mehrere unbekannte Täter in ein Schulgebäude an der Straße Am Weinberg in Lippstadt ein. Offenbar versuchten sie zunächst, ein Fenster aufzuhebeln. Dies misslang. An einer Eingangstür des Gebäudes hatten sie jedoch Erfolg und konnten diese aufhebeln. Im Innern des Gebäudes durchwühlten sie mehrere Schränke und Schubladen. Nach aktuellem Ermittlungsstand erbeuteten sie Bargeld und flüchteten unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02941-91000 mit der Polizei in Lippstadt in Verbindung zu setzen. (reh)

