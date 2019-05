Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Auf dem Dach gelandet

Möhnesee (ots)

Gestern Nachmittag befuhr ein 48-jähriger Autofahrer aus Möhnesee gegen 17.10 Uhr den Haarweg (B 516) aus Richtung Ense kommend in Richtung Warstein. In Höhe der Ortschaft Günne geriet er auf gerader Strecke kurz vor der Kreuzung B 516/Thingstraße zunächst auf die Gegenfahrbahn und lenkte seinen Wagen anschließend stark nach rechts. In diesem Zuge verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in den Straßengraben. Dort überschlug sich der Toyota und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der 48-Jährige wurde in seinem Wagen eingeschlossen und musste von der Feuerwehr Möhnesee befreit werden. Laut aktuellem Ermittlungsstand ist ein internistisch-medizinischer Notfall möglicherweise der Ausgangspunkt für den Verkehrsunfall. Der Mann wurde zur weiteren Untersuchung in ein Soester Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall wurde er leicht verletzt. Am Wagen entstand Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 8000 Euro. (reh)

