Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Wertsachen aus Auto entwendet

Soest (ots)

Dass das Auto kein sicherer Aufbewahrungsort für Wertsachen ist, wurde einer 29-jährigen Soesterin von einem oder mehreren unbekannten Tätern verdeutlicht. Im Tatzeitraum zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 8.05 Uhr, öffneten die Unbekannten ihren Skoda, durchwühlten ihn und entwendeten Bargeld und einen WLAN-Stick. Auch den Fahrzeugschein schnappten sich die Unbekannten zunächst, warfen diesen jedoch in der Nähe des Tatorts, der sich am Lütgen Grandweg befand, weg. Wie die Täter den Wagen öffneten, ist noch unklar. Zeugen, die etwas mitbekommen haben, sollen sich bei der Polizei in Soest unter der Rufnummer 02921-91000 melden. (reh)

