Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfallflucht auf der Ostlandstraße - Polizei sucht Auto-Fahrer

Espelkamp (ots)

Nach einer Unfallflucht auf der Ostlandstraße am vergangenen Freitag, suchen die Ermittler nach einem unbekannten Fahrzeugführer.

Als eine Autofahrerin aus Espelkamp gegen 10.45 Uhr mit ihrem schwarzen Opel Meriva die Ostlandstraße von der Beuthener Straße kommend hin zur Birger-Forell-Straße befuhr, musste sie hinter einem parkenden Auto anhalten, um den Gegenverkehr passieren zu lassen. Als sie anschließend anfuhr, um an dem stehenden PKW vorbeizufahren, kam eigenen Angaben zufolge von hinten plötzlich ein dunkler Kleinwagen, der das Auto der Espelkamperin überholte und dabei an der linken Fahrzeugseite touchierte. Anstatt anzuhalten entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer jedoch von der Unfallstelle und bog nach links in die Birger-Forell-Straße in Richtung der B 239 ab.

Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich den Verkehrsexperten Hinweise, dass es sich bei dem flüchtigen PKW um einen Audi A2 handeln könnte. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter Telefon (05741) 2770 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell